Galatina, venerdì 17 novembre incontro su identità e stereotipi di genere nell'infanzia

GALATINA (LE) - Si terrà venerdì 17 novembre alle 16:30 presso il centro socio-educativo Santa Chiara in piazzetta Galluccio a Galatina l’incontro "A che gioco giochiamo? Identità e stereotipi di genere nell'infanzia". L’evento, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito dell'avviso "Futura. La Puglia per la parità", è organizzato dall’associazione Ariadne in collaborazione con la cooperativa sociale Polvere di Stelle ed è finalizzato alla nascita di un laboratorio esperienziale rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni. - Si terrà venerdì 17 novembre alle 16:30 presso il centro socio-educativo Santa Chiara in piazzetta Galluccio a Galatina l’incontro "A che gioco giochiamo? Identità e stereotipi di genere nell'infanzia". L’evento, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito dell'avviso "Futura. La Puglia per la parità", è organizzato dall’associazione Ariadne in collaborazione con la cooperativa sociale Polvere di Stelle ed è finalizzato alla nascita di un laboratorio esperienziale rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.





L’associazione Ariadne opera ad Aradeo e nei territori dell’Ambito Sociale di Galatina attraverso attivazione di servizi e prestazioni sanitarie quali consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia individuale e/o gruppale, in presenza e/o online; orientamento permanente al mondo scolastico e lavorativo per tutte le fasce di età; formazione per singoli, aziende, organizzazioni, enti pubblici e privati; attività extra-scolastiche finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica rivolte ad alunni e famiglie; gruppi di studio, informazione e approfondimento.





Per informazioni:

Ariadne Aps

Via Galilei, 40 – 73040 Aradeo (Le)

Tel.: 348/0445404