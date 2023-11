Gallipoli, presentato il Progetto ITS Academy Turismo e Beni Culturali della Regione Puglia per il Biennio 2023-2025

La conferenza è stata presieduta dal Sindaco e Primo cittadino Stefano Minerva, con la partecipazione del vice sindaco e Assessore per il turismo Tony Piteo, Tonia Fattizzo, assessore al welfare, Giuseppa Antonaci, presidente ITS Academy Turismo Puglia, e Daniela Talà di Anpal Servizi.



Il Sindaco Stefano Minerva ha sottolineato l'importanza di offrire una formazione altamente specializzata che coniughi il mondo del lavoro con l'alta formazione, soprattutto per i NEET (Not in Education, Employment, or Training) che costituiscono una parte significativa della popolazione.



La presidente Giuseppa Antonaci ha evidenziato l'approccio serio del progetto, con l'obiettivo di selezionare le eccellenze e offrire ai ragazzi selezionati un contratto di apprendistato di terzo livello con le aziende partner. La priorità è dare valore al territorio e combattere la disoccupazione, senza limiti di età per partecipare al progetto.



Gli assessori Tony Piteo e Tonia Fattizzo hanno enfatizzato l'importanza dell'azione nell'ambito del welfare, intendendolo come partecipazione e incontro tra autorità e cittadini. Questo approccio contribuirà a creare un sistema in cui ogni persona si senta parte integrata e importante di un più grande progetto di riqualificazione territoriale e sociale.



Daniela Talà di Anpal Servizi ha concluso evidenziando l'urgenza di contrastare il fenomeno dei NEET, sottolineando che più di 2 milioni di giovani si trovano in questa condizione. Il coinvolgimento diretto degli imprenditori come docenti contribuirà in modo decisivo a fornire una direzione e a contrastare la disoccupazione.

Oggi si è svolta a Gallipoli, presso la Sala delle riunioni del Comune, la conferenza stampa di presentazione del progetto dell'ITS Academy Turismo e Beni Culturali della Regione Puglia per il biennio 2023-2025. Un'iniziativa che coinvolge non solo l'accademia, ma anche due istituti della scuola secondaria superiore, imprenditori e stakeholder del progetto.