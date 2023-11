The Beatles, dal 10 novembre il pop up store a Milano

MILANO - In concomitanza con la data di pubblicazione delle nuove edizioni delle raccolte dei Beatles, 1962-1966 (‘The Red Album’) e 1967-1970 (‘The Blue Album’), a partire dal 10 novembre, la Libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires, a Milano, si trasformerà in pop up store temporaneo allestito per offrire al pubblico, oltre alle versioni standard della compilation, merchandising ed edizioni esclusive della band più famosa della musica.

In occasione del 50° anniversario, questa storica compilation viene oggi ampliata con tracce aggiuntive, nuovi mix stereo e nuove note bio-discografiche. I numerosi fan dei Fab Four potranno quindi trovare all’interno dello store alcuni prodotti e versioni speciali, una meravigliosa celebrazione dell'eredità musicale senza tempo dei Beatles:

Il vinile singolo 12” rosso “Now And Then”. Il doppio lato A del singolo associa l’ultima canzone dei Beatles alla prima: l’inedito “Now And Then” e il singolo UK di debutto della band del 1962, “Love Me Do”;

Il BOX 4CD contente entrambe le raccolte 1962-1966 (‘The Red Album’) e 1967-1970 (‘The Blue Album’)

la “Rossa” 12 tracce aggiuntive, incluse alcune delle prime canzoni di George Harrison - per la prima volta - e delle versioni dei Beatles di brani R&B e rock 'n'roll che hanno influenzato la band in modo significativo. La “Blu” ha 9 tracce aggiuntive, tra cui "Blackbird", "Glass Onion" e l’ultima nuova canzone, "Now And Then". Assieme, i 4 CD contengono 75 tracce, 36 delle quali hanno nuovi mix per il 2023. Il booklet contiene nuove note del giornalista e autore John Harris.

Nella libreria sarà disponibile anche il merchandising con una esclusiva t-shirt e la shopping bag di tela.