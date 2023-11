'Garanzia Giovani incontra la Puglia', venerdì 1 dicembre ultima tappa del roadshow alle Officine Cantelmo di Lecce

LECCE - Venerdì 1 dicembre (dalle 10 alle 12:30) le Officine Cantelmo in Viale Michele de Pietro a Lecce ospitano la tappa conclusiva del roadshow Garanzia Giovani incontra la Puglia. In questi ultimi mesi, la Regione Puglia ha intensificato la presenza sul territorio, affiancando le ATS - Associazioni temporanee di scopo Territoriali per l'Occupazione incaricate dell'attuazione del Programma Garanzia Giovani. L’obiettivo è stato promuovere le Misure della II Fase del Programma, delineate nell'Avviso Multimisura, che costituiscono un quadro strategico di concrete opportunità di riqualificazione e inserimento lavorativo per i giovani della regione. Attraverso un tour itinerante nelle province pugliesi, è stata data voce alle testimonianze delle giovani e dei giovani coinvolti nei percorsi proposti, condividendo con gli operatori del settore gli stati di avanzamento del Programma. Contestualmente, sono stati adottati provvedimenti per semplificare le procedure legate alla gestione e alla rendicontazione delle attività del Programma, per garantirne un'accelerazione significativa. - Venerdì 1 dicembre (dalle 10 alle 12:30) le Officine Cantelmo in Viale Michele de Pietro a Lecce ospitano la tappa conclusiva del roadshow Garanzia Giovani incontra la Puglia. In questi ultimi mesi, la Regione Puglia ha intensificato la presenza sul territorio, affiancando le ATS - Associazioni temporanee di scopo Territoriali per l'Occupazione incaricate dell'attuazione del Programma Garanzia Giovani. L’obiettivo è stato promuovere le Misure della II Fase del Programma, delineate nell'Avviso Multimisura, che costituiscono un quadro strategico di concrete opportunità di riqualificazione e inserimento lavorativo per i giovani della regione. Attraverso un tour itinerante nelle province pugliesi, è stata data voce alle testimonianze delle giovani e dei giovani coinvolti nei percorsi proposti, condividendo con gli operatori del settore gli stati di avanzamento del Programma. Contestualmente, sono stati adottati provvedimenti per semplificare le procedure legate alla gestione e alla rendicontazione delle attività del Programma, per garantirne un'accelerazione significativa.





Il tour ora giunge alla sua conclusione, e nell'ultima tappa di questo viaggio la Regione Puglia vuole incontrare le ATS per continuare il dialogo aperto e costruttivo avviato con il territorio e ascoltare le voci e prospettive future. Durante l'evento si avvierà un tavolo di confronto nel quale le Agenzie Territoriali per l'Occupazione potranno condividere riflessioni sull'andamento del Programma, discutere sulle criticità, individuare i punti di forza e debolezza delle singole misure e delineare nuove prospettive, mentre giovani e imprenditori avranno l'opportunità di scoprire le opportunità ancora aperte.

Un'occasione per costruire insieme le prossime strategie di sviluppo del territorio e disegnare il futuro dei giovani, con l'obiettivo di ridurre sempre di più la percentuale di ragazzi e ragazze (15-29 anni, ma ora anche 34 anni) che non studiano, non lavorano e non sono in un percorso di formazione.

All’incontro parteciperanno l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, la Direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, la Dirigente Sezione formazione Monica Calzetta, il Dirigente Sezione Politiche e Mercato del lavoro Giuseppe Lella e la Consigliera del Presidente per le Politiche Integrate Formazione Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, Anna Cammalleri.