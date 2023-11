Continuano gli scontri a Gaza City, ormai assediata dall'esercito israeliano. Il presidente statunitense Joe Biden chiede a Netanyahu tre giorni di tregua per progredire nelle trattative per il rilascio degli ostaggi, ma il premier israeliano non arretra e spinge le truppe nel cuore della città.Secondo l'esercito israeliano sono stati colpiti 14mila obiettivi di Hamas in un mese di guerra. Ucciso il capo della produzione di armi di Hamas.