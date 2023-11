Gioia del Colle, travolge ciclista sulla Sp51: indagini in corso per identificare il pirata della strada

GIOIA DEL COLLE - Sono in corso approfondite indagini per risalire all'identità del pirata della strada coinvolto in un incidente avvenuto due giorni fa alle periferie di Gioia del Colle, lungo la provinciale 51 in direzione Matera. La vittima dell'incidente è un ciclista 74enne che è stato travolto da un'auto grigia mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta.Il conducente dell'auto coinvolta non si è fermato dopo l'incidente, ma fortunatamente una pattuglia della Polizia Locale è giunta tempestivamente sul luogo per prestare i primi soccorsi al ciclista. Successivamente, un'ambulanza del 118 è intervenuta trasportando l'uomo all'ospedale Miulli di Acquaviva. Dopo le cure mediche, il ciclista è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, presentando ferite e lesioni nella zona lombo-sacrale.Le indagini sono state avviate immediatamente e dispongono di diverse fonti, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di due persone che hanno assistito all'incidente. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare e rintracciare il conducente dell'auto grigia, il quale sarà chiamato a rispondere di omissione di soccorso e lesioni stradali gravi.