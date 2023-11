Giornate FAI per le Scuole, cinquecento studenti a Putignano

PUTIGNANO - La dodicesima edizione delle Giornate FAI per le Scuole a Putignano è stata un vero successo. La tre giorni ha visto protagonisti i giovani Apprendisti Ciceroni che, dopo una formazione a cura dei volontari FAI, hanno accompagnato ben cinquecento studenti in visita alla scoperta delle bellezze della chiesa. A mettersi in gioco i ragazzi della III B e III C della scuola media “Parini” e della III BS del Polo Liceale “Majorana-Laterza” di Putignano: bravissimi relatori e accompagnatori, apprezzati da tutti i visitatori, sia studenti sia docenti sia avventori casuali. Per l’occasione, i giovanissimi hanno messo in scena anche la drammatizzazione della storia legata al Cristo di Casaboli, secondo la tradizione conservato nel cappellone della chiesa.A visitare questo gioiello, grazie alla collaborazione della Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte con le varie realtà scolastiche, sono giunte circa trenta classi “Amiche FAI” dell’Istituto Comprensivo “Minzele-Parini” di Putignano, del Polo Liceale “Majorana-Laterza” di Putignano e dell’Istituto Comprensivo “Pascoli- Cappuccini” di Noci.I giovani, prima di visitare la chiesa, si sono recati presso il punto FAI Coopera, dove hanno partecipato ad alcuni giochi didattici interattivi, volti ad una maggiore conoscenza delle opere custodite nella chiesa. Al termine della visita, invece, gli amici del FAI si sono lasciati coinvolgere in un’originale Escape Church, appositamente ideata dai volontari.A rendere possibile queste mattinate, l’impegno della Delegata Scuola della Delegazione, prof.ssa Rosanna Palazzo, delle volontarie prof.sse Mariella ed Angela Mastrangelo, referenti rispettivamente del Polo Liceale di Putignano e dell’IC “Minzele-Parini”, insieme alla vice C.D. arch. Silvia Laterza e alla dott.ssa Rossella Martino.Tre giornate di grande successo rese possibili anche grazie alla disponibilità dell’arciprete don Peppe Recchia ed alla sensibilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.Durante le mattinate per le Scuole, sono stati utilizzati anche dei pannelli espositivi realizzati dalla Delegazione dei Trulli e delle Grotte per la chiesa Madre di Putignano. Un gioiello sulla cui bellezza ed importanza storico-culturale la Delegazione ha deciso di investire, permettendo, tramite l’installazione dei pannelli, di far conoscere, a chiunque entri in questo luogo, la storia e l’importanza delle opere custodite. Un intervento, fortemente voluto anche dal Presidente FAI Regionale Saverio Russo e realizzato con il contributo di aziende sponsor, rispecchia pienamente la mission del FAI.La consegna ufficiale dei pannelli alla comunità è prevista domenica 3 dicembre alle ore 11:00. Interverranno l’arciprete-parroco di san Pietro Apostolo, don Peppe Recchia, il Capo Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte, Etta Polignano, i componenti del gruppo di lavoro, la Sindaca Luciana Laera e l’Assessora alla cultura Rossana Delfine. La cerimonia sarà preceduta da un breve momento musicale.