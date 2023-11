Giovinazzo, via a 'Orti aperti'

GIOVINAZZO - Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione del programma delle attività “Dalla Terra alla Tavola”, parte sabato 18 novembre il calendario delle iniziative per la riscoperta dei prodotti autentici locali.Si terrà presso l’azienda agricola Azzollini Giuseppe, in Località Memoragine a Giovinazzo, il primo appuntamento. Sarà possibile scegliere fra due fasce orarie: la prima alle ore 9:30 e la seconda alle ore 11.00.Il programma prevede accoglienza in azienda e visita degli orti, con particolare attenzione alla parte dell’appezzamento dedicato alla coltivazione della Cicoria Puntarella di Molfetta, prossima al riconoscimento europeo. A seguire il cantastorie molfettese, Pietro Capurso, racconterà aneddoti e storie in vernacolo, legati alla tradizione colturale locale. Infine, sarà realizzata a cura di Molfetta Food una degustazione delle verdure di stagione, dando sempre particolare attenzione alla Cicoria Puntarella di Molfetta, direttamente in campo o più propriamente “Dalla Terra alla Tavola”. La degustazione finale consentirà a tutti i partecipanti di apprezzare il gusto e la qualità delle produzioni locali.“Orti Aperti” fa parte delle attività che il GAL Ponte Lama ha previsto nell’ambito del progetto a Regia diretta 5.2 “Promuovere un Sistema di Marketing Territoriale Integrato”. Difatti, attraverso questa azione progettuale dedicata alle produzioni autentiche del territorio, da un lato si avvicina sempre di più la popolazione locale alle colture e alle tradizioni del territorio, convinti che ciascun possa essere “ambasciatore” della propria Terra e, dall’altro lato, avremo i cuochi dell’associazione Molfetta Food, che spiegheranno come far arrivare sulle nostre tavole i prodotti della tradizione orticola locale e la cicoria molfettese, esaltandone con sapienza e creatività il gusto.Per info:Nadia Di Liddo 393-9373870