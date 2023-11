Conversano, si chiude 'Novello sotto il Castello with Fruttattiva': tre giorni senza 'senza confini'

Novello sotto il Castello with Fruttattiva è stata una vera e propria festa, con protagonisti la musica, il Deliziosa Stage attore protagonista di Piazza Castello, e l’enogastronomia, ben 60 stand in cui degustare la cucina del territorio, declinata secondo l’estro delle aziende partecipanti, ed il vino, raccontato da 24 cantine, tutte pugliesi, che hanno fatto saggiare il concetto di diversità produttiva.



La musica dicevamo, concetto intorno al quale ruota l’evoluzione di Novello sotto il Castello, che quest’anno ha fatto vibrare Conversano con ben 30 ore tra live e djset. Saturnino Celani, The Sidh e ReacTJ gli headliner che hanno catalizzato il pubblico tutto dal Deliziosa Stage di Piazza Castello, in una lineup che ha visto protagonisti anche numerosi dj e producer provenienti da tutta la Puglia.



Antonio Innamorato, Presidente della Compagnia del Trullo OdV commenta così: “Sono stati tre giorni che potremmo definire "senza confini " perché la risposta che abbiamo ricevuto è stata importante. La nostra organizzazione interna si è messa molto in discussione in questi anni, dalla ripartenza del 2022. Abbiamo voluto cambiare, evolverci, non porci limiti e confini di alcun tipo, al fine di realizzare un concetto che vedesse la sagra destrutturarsi e modificarsi secondo quelle che sono le nostre libere associazioni legate al mondo degli eventi di Piazza. Vedere Conversano vibrare grazie all’entusiasmo del pubblico, coinvolto da tutto ciò che è accaduto sul Deliziosa Stage, lungo il percorso, tra gli stand, nello sponsor village con il nostro naming partner Fruttattiva, ci ha fatto emozionare. Queste emozioni sono e saranno sempre l’energia di cui il nostro team ha bisogno al fine di continuare a scrivere sempre nuovi capitoli di questa, crediamo, bellissima storia chiamata Novello sotto il Castello.”



Una storia che ha visto partecipi numerosi partner, istituzionali e non, a partire dalla Regione Puglia in quanto Novello sotto il Castello ha ottenuto il cofinanziamento dall’ “Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione. PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8.”. Passando per Fruttattiva, naming partner dell’evento, che oltre a fornire la sua Castagna Segreta, apprezzata dal pubblico tutto nella tre giorni, ha animato lo Sponsor Village con numerose attività, dedicando calorose attenzioni soprattutto ai più piccoli. Deliziosa, stage partner, Eci, infopoint partner, e Radio Norba, media partner. Protagonista anche la Città di Conversano e la sua Amministrazione che ha scelto, anche quest’anno, di supportare l’evento.



L’appuntamento è ora a Milano, dal 4 al 6 febbraio 2024, saremo infatti nuovamente presenti alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo, per regalare qualche anticipazione su Novello sotto il Castello 2024.

CONVERSANO - Si è conclusa la 13a edizione di Novello sotto il Castello with Fruttattiva a Conversano. Una tre giorni durante la quale il pubblico ha risposto presente all’edizione “senza confini” dell’evento più atteso d’autunno. Lungo un percorso che ha abbracciato l’intero centro storico di Conversano famiglie, ragazzi, adulti e non solo hanno vissuto il fluido programma che La Compagnia del Trullo OdV, organizzatrice dell’evento, ha immaginato, e realizzato, al fine di distinguersi dall’identità di sagra che Novello sotto il Castello porta in sé.