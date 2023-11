Giro delle Regioni Ciclocross: partirà da Gallipoli la seconda edizione con la nazionale italiana in azzurro

GALLIPOLI - Nemmeno il tempo di far calare il sipario sul Giro d’Italia Ciclocross, che dal cilindro dell’ASD Romano Scotti è pronta un’altra chicca per gli appassionati e i praticanti della disciplina invernale: domenica 3 dicembre parte, da Gallipoli nella luminosa Puglia, la seconda edizione del Giro delle Regioni Ciclocross, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.Due le tappe, dentro o fuori, tutto per tutto. Gallipoli, 3 dicembre. Roma 6/7 gennaio, con sistema di attribuzione punti e maglie identico al GIC che in questi giorni vedrà la sua conclusione a San Colombano Certenoli (GE).Il Giro delle Regioni Ciclocross è uno spin-off delle attività ordinarie dell’ASD Romano Scotti con la finalità di portare la disciplina invernale nel cuore della provincia italiana, in modo complementare al GIC, affinché lo sport incontri la cultura e il calore della nazione in piena ottica di destagionalizzazione turistica.