Il Ministero dell'Agricoltura nipponico in visita a Locorotondo

La rappresentanza, guidata dal signor Yoshihito Kageyama, direttore della divisione dell’interazione tra aree urbane e rurali, dipartimento di politica rurale del Ministero, ha visto partecipi tutta una serie di alte personalità del mondo scientifico e imprenditoriale nipponico, come il dottor Daisuke Kunii, ricercatore capo dell'Istituto di ricerca politica del Ministero, il signor Yoshitsugu Minagawa, presidente della Japan Countryside Stay Association e Yasuhiro Kamiyama, Presidente e Direttore Rappresentativo della Japan Countryside Stay Association; il gruppo è stato condotto da Natsu Shimamura, autrice che ha introdotto il movimento “Slow Food” e “Albergo Diffuso” in Giappone. Oltre che alla valorizzazione dei prodotti locali e all’approfondimento della biodiversità della produzione enologica, finalità della visita è stata quella di porre un focus sull'attuale situazione del turismo sostenibile in Puglia, riconosciuta come destinazione emergente nella categoria A di livello nazionale ed internazionale.





La delegazione, ha soggiornato presso l'Albergo Diffuso “Sotto Le Cummerse” del Sig. Angelo Sisto con cui si è avuto un ampio e variegato dibattito sul tema. Inoltre, il gruppo ha visitato l'istituto Agrario Alberghiero “Basile Caramia – Gigante” di Locorotondo - Alberobello, complesso scolastico di grande importanza strategica per il futuro dello sviluppo locale e della produzione sia vinicola sia gastronomica, venendo accolto con estrema professionalità dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Angelinda Griseta ,dal Presidente dell’ITS Agroalimentare Puglia Vito Nicola Savino e da tutto lo staff. Durante la permanenza presso l’istituto, i visitatori hanno avuto l’opportunità di degustare vini prodotti in loco. Nel corso del colloquio, si è anche discusso della possibilità di scambi culturali tra studenti pugliesi e i loro omologhi dell’istituto del Sol Levante.





Successivamente, il tour ha toccato Fasano, con visita al Centro Ortofrutticolo Mediterraneo e in seguito, l’agriturismo “Masseria Salamina” della famiglia Filippo De Miccolis Angelini e Masseria “il Frantoio” di Armando Balestrazzi. Infine, la rappresentanza nipponica ha raggiunto Foggia come tappa finale del viaggio.

LOCOROTONDO - Il 20 novembre scorso, il Sindaco Antonio Bufano, ha accolto presso il Comune di Locorotondo - per interlocuzioni relative la valorizzazione territoriale - una delegazione del Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della pesca del Governo giapponese. L'incontro è stato organizzato dall’agenzia di consulenza turistica “Da Puglia, Ltd.” (con sede a Tokyo) di Giovanni Pannofino e Minako Ohashi che da oltre 25 anni, opera come collegamento tra Giappone e Puglia nel settore dell'ospitalità.