Il ritorno di Francesco Di Feo: candidato sindaco a Trinitapoli per le Elezioni del 2024

- L'Avv. Francesco Di Feo, già sindaco di Trinitapoli dal 2011 al 2020, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in campo per le elezioni amministrative del 2024. La notizia è stata comunicata attraverso una conferenza stampa che si terrà sabato 25 novembre.Nella nota diffusa in anticipo, Di Feo ha dichiarato: "Sono passati tre anni da quando ho lasciato la fascia e oggi chiedo nuovamente la fiducia ai Trinitapolesi per poterli amministrare. Questa decisione è stata spinta proprio dai cittadini che in questi anni non solo non hanno dimenticato come ho amministrato, ma mi hanno invitato a tornare sulla scena."Il comunicato ha evidenziato tre momenti cruciali che hanno segnato il periodo della sua precedente amministrazione: il dissesto, la gestione dei rifiuti solidi urbani e l'impatto della pandemia da COVID-19. Questi episodi hanno contribuito a consolidare la figura di Di Feo nelle menti e nei cuori dei Trinitapolesi.Durante la conferenza stampa, Di Feo illustrerà il suo progetto politico, la matrice ideologica e le qualità della squadra che lo supporterà in questa sfida. La campagna elettorale prenderà ufficialmente il via, presentando la lista "RESILIENZA TRINITAPOLESE". L'uso del termine "resilienza" è significativo, indicando la capacità di affrontare e superare periodi difficili, come è stato evidenziato durante la gestione della pandemia da COVID-19.La corrispondenza dei sensi tra Francesco Di Feo, la città e i suoi cittadini rappresenta una forza propulsiva per la ripartenza e il ritorno di un sorriso a Trinitapoli, dopo le difficoltà vissute negli ultimi anni.