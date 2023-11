Esce oggi Cocktail D'Amore, il singolo che segna l’atteso ritorno di Mahmood. Il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Cocktail D'Amore, scritto da Mahmood e prodotto da Dardust, è una ballad malinconica sulla fine di una relazione, che sfoglia con delicatezza i ricordi della coppia, dai viaggi ai momenti e gesti più semplici, fino a ripercorrere aspettative e desideri ormai annebbiati dai rimpianti.

La cover del brano è stata curata dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, che - con il suo immaginario surreale creato con l’ausilio della tecnologia 3D - ha collaborato con le più importanti star internazionali.

Nei mesi di aprile e maggio 2024 si terrà l’EUROPEAN TOUR, 16 date - prodotte da Friends & Partners - che vedranno MAHMOOD esibirsi nei principali club di 10 Paesi europei - fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna - per poi concludere con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024. Le prevendite e tutte le informazioni sul tour sono disponibili su www.friendsandpartners.i

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD ha scalato le classifiche diventando uno degli artisti di nuova generazione più rilevanti. Due volte vincitore del Festival di Sanremo, si è esibito due volte anche sul palco internazionale dell’Eurovision Song Contest, e nell’edizione di quest’anno è stato ospite speciale della BBC nella serata finale, segnando la prima volta in cui un artista italiano viene invitato fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero. Con 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 2,8 miliardi di stream totali all’attivo, MAHMOOD è ora pronto ad aggiungere un nuovo importante tassello con COCKTAIL D’AMORE e la partenza del suo terzo tour europeo nel 2024.