Il ritorno discografico di DrefGold, 'Mr Komparema' è il nuovo singolo

Sarà disponibile da domani, venerdì 10 novembre, in tutti gli store digitali “MR. KOMPAREMA”, il singolo che segna il ritorno discografico di DrefGold (epic.lnk.to/MrKomparemaPresave) e il suo ingresso nel roster Epic Records Italy/Sony Music Italia, la sua nuova etichetta discografica.

Dal suo disco di debutto del 2018 “Kanaglia” (pubblicato per l’etichetta di SferaEbbasta e Charlie Charles, la BHMG) passando attraverso il secondo album “Elo” del 2020, questo 26enne bolognese ha conquistato stream dopo stream un posto tra i capisaldi della trap italiana e una fanbase sempre più compatta.

Sonorità ipnotiche accompagnate da rime dirette, nella musica di DrefGold l’influenza della trap americana è palese grazie ad una passione per la musica hip hop nata e cresciuta fin dall’adolescenza. Dopo i primi esperimenti e le prime registrazioni fatte nel piccolo studio musicale che si era costruito in cameretta a 12 anni e un periodo nelle crew BoomBap Haze e Pro Evolution Joint, a 18 pubblica il suo primo mixtape che gli permette di farsi conoscere da una fetta di pubblico affascinata dal suo stile musicale.

Due anni più tardi si trova a collaborare con Capo Plaza e Sfera Ebbasta per il brano “Tesla” (dal disco “20” di Capo Plaza) e con il solo Sfera Ebbasta in “Sciroppo” (tratto dal disco di Sfera “Rockstar”).

Il suo primo album “Kanaglia” (pubblicato a luglio del 2018) ha debuttato alla seconda posizione della classifica FIMI e dal disco sono stati estratti 4 singoli che hanno ottenuto il disco di Platino (“Boss”) e due dischi d’oro (“Kanaglia” e “Occupato”). Il disco riscuote da subito un grande successo tra i giovani, grazie alla ventata di freschezza dettata da suoni e testi unici ed innovativi.

Il suo secondo album “Elo” (titolo che deriva dal suo nome, Elia Specolizzi) è stato pubblicato nel 2020 (ed è certificato ORO) e contiene singoli diventati vere e proprio pietre miliari del genere trap in Italia, come “Snitch e Impicci” in collaborazione con gli FSK Satellite ed “Elegante” con Sfera Ebbasta. Entrambi le tracce sono state certificate disco di platino. Nel 2021 il rapper bolognese torna in scena con il re-pack del suo ultimo progetto: “Elo Overtime”.

DrefGold ha dedicato il 2022 e il 2023 allo sviluppo dei suoi nuovi progetti e ad un tour che lo ha portato in giro per l’Italia con oltre 50 date nei principali club, numeri che confermano il suo ruolo di “big” all’interno della scena.

Fin dal debutto DrefGold non ha mai smesso di collaborare con altri artisti e buttare fuori pezzi inediti. L’elenco delle sue collaborazioni con i principali nomi della trap italiana è molto lungo e va da SferaEbbasta (il suo primo sostenitore e mentore) a Side Baby (insieme in “Nuvola”), dalla Dark Polo Gang a Izi (“Oh Mami”), da Guè (“Borsello”) al rapper americano Smokepurpp (“Heavy”) fino ad incursioni nell’indie italiano con Lo Stato Sociale.