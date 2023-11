Incidente al largo di Manfredonia: collisione tra motovedette della Guardia di Finanza

La collisione, avvenuta nel pomeriggio di oggi, ha generato un impatto notevole, tanto che uno dei natanti coinvolto ha riportato danni che hanno causato l'imbarco di acqua. Le circostanze esatte del tragico incidente sono ancora oggetto di indagine.



Le operazioni di soccorso sono immediatamente scattate: altre unità navali si sono affrettate sul luogo per fornire assistenza e trasportare la motovedetta danneggiata in porto. Qui, le squadre del 118 hanno prontamente prestato le prime cure ai militari feriti o contusi nell'incidente.



Al momento, le autorità stanno lavorando per comprendere gli elementi che hanno portato a questa collisione tra le motovedette della Guardia di Finanza.

MANFREDONIA - Un incidente in mare ha scosso il porto di Manfredonia, nel Foggiano, con la collisione tra due motovedette della Guardia di Finanza. L'evento, ancora sotto inchiesta per determinare le cause, ha provocato lievi ferite a membri dell'equipaggio.