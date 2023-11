BARI - Il traffico in direzione sud sulla statale 16 è stato momentaneamente interrotto, per poi riprendere regolarmente, a causa di un tamponamento tra auto dopo l’uscita per Carrassi e Carbonara. Al momento, le condizioni degli occupanti dell'auto coinvolta sono ancora sconosciute, mentre i Carabinieri sono sul luogo dell'incidente. Il traffico si è esteso per diversi chilometri, e la dinamica del sinistro è ancora oggetto di indagine.