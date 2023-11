Incidente mortale a Bari: investito 70enne mentre attraversava sulle strisce pedonali

BARI - Nel tardo pomeriggio al quartiere San Paolo di Bari, Carlo D’Addario, un uomo di 70 anni, ha tragicamente perso la vita in seguito a un incidente stradale. L'incidente è avvenuto in via Tramonte mentre l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali mentre portava a spasso il suo cane.La dinamica precisa dello schianto è ancora da accertare, ma si sa che l'uomo è stato investito da un'auto. Il conducente del veicolo coinvolto, stando alle prime informazioni, si sarebbe fermato immediatamente per prestare soccorso.