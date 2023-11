Ingegnere di Foggia scoperto: oltre 700mila euro occultati al fisco

FOGGIA - La Guardia di Finanza ha svelato un caso di evasione fiscale riguardante un ingegnere di Foggia, il quale avrebbe omesso di dichiarare oltre 700mila euro di ricavi al Fisco. Il professionista, specializzato in attività di progettazione e consulenza tecnica, è stato individuato durante un controllo fiscale che ha rilevato anomalie nelle sue dichiarazioni dei redditi.Dopo approfondimenti condotti dai finanzieri, che hanno incluso l'incrocio dei dati dichiarati con quelli presenti nei documenti contabili ed extracontabili ottenuti in sede ispettiva e accertamenti bancari, è emersa un'omessa contabilizzazione e dichiarazione di compensi superiori a 700mila euro. Inoltre, sono state riscontrate violazioni all’I.V.A. per oltre 150mila euro nei periodi compresi tra il 2017 e il 2023.L'ingegnere è stato prontamente segnalato all’Agenzia delle Entrate. L'evasione fiscale, oltre a rappresentare una violazione delle norme tributarie, costituisce un serio ostacolo allo sviluppo economico. Questo fenomeno distorce la concorrenza, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e arreca danni all'equità, colpendo soprattutto le fasce più deboli della società.