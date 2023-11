Serie C: il Brindisi perde 2-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla Nuova Arredo Arena





Le reti realizzate al 7’ del primo tempo da Artistico e al 97’ da Giovinco, sono decisive per la vittoria dei biancazzurri. Sesta sconfitta consecutiva per la squadra di Ciro Danucci che è al penultimo posto in classifica con 10 punti. Terza vittoria interna della Virtus Francavilla Fontana, quintultima con 15 punti.

- Sesta sconfitta esterna del Brindisi, che perde 2-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Debutta con un successo il nuovo allenatore della Virtus Francavilla Fontana Roberto Occhiuzzi.