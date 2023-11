Le eccellenze Made in Italy si incontrano a Bari: per la prima tappa del roadshow 'Tradizione e Innovazione Made in Italy. I protagonisti si raccontano'

BARI - Si inaugura a Bari la prima tappa del roadshow “Tradizione e Innovazione Made in Italy”, pensato come momento di incontro e di confronto tra le eccellenze regionali, per conoscere da vicino le storie aziendali e le scelte strategiche che hanno consentito a realtà imprenditoriali nate sul territorio di farsi strada nel mondo.L’evento si svolgerà al Palazzo dell’Acqua e i partecipanti, prima dell’inizio dei lavori, saranno accompagnati in una visita privata dello storico edificio, diventato patrimonio della Puglia, realizzato su progetto di Cesare Vittorio Brunetti nel 1931.Creare valore per il business facendo leva sulle competenze del Made in Italy è l’obiettivo dell’evento che, dopo i saluti di Roberto Santori, Founder, Made in Italy Community , Marina Lalli, VicePresidente, Associazione degli Industriali Bari Barletta Andria Trani e Daniela Caputo, Marketing, Communication & Innovation Director di ManpowerGroup Italia, lascerà spazio ai dati emersi da una recente indagine sul Made in Italy condotta da Teleperformance Knowledge Services Italy e presentata dal suo CEO Gabriele Albani.Seguirà una tavola rotonda per conoscere le storie di successo locali e aprire il dibattito su come far leva sul Made in Italy per cogliere le opportunità di un mercato sempre più globalizzato. Parteciperanno a questo panel Mario Bisceglia, Ceo, Acqua Orsini – Sorgenti Italiane Regionali; Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria, e Amministratore Unico, Terme di Margherita di Savoia e Consigliera d’Amministrazione, Nuova Fiera del Levante; Alessandro Sannino, Professore Ordinario di Scienza dei Materiali e delegato alla Ricerca, Università del Salento; Andrea Tanzi, General Manager, RobozeA concludere una riflessione su come le aziende possono approfittare delle opportunità offerte dal PNRR per rafforzare le competenze, soprattutto in ambito di ricerca e tecnologia, e valorizzare i giovani talenti, affidata a Gennaro Mucciarella, Regional Manager, Adriatica ManpowerGroup Italia insieme a NEST – Network 4 Energy Sustainable Transition Scenari Energetici Del Futuro e MUR- Ministero dell’Università e della Ricerca.Il pomeriggio terminerà con un aperitivo di networking per un momento di scambio di esperienze e idee tra tutti i partecipanti.L’evento è gratuito previa iscrizione qui . L’agenda completa è visibile qui