Lecce, giovedì 23 novembre 2023 visita del Card. Matteo Zuppi

LECCE - Fare memoria del Venerabile don Tonino Bello nell'anno - il 2023 - in cui si ricorda il trentesimo anniversario della morte avvenuta a Molfetta il 20 aprile 1993: è questo il motivo per cui l'arcivescovo Michele Seccia ha voluto invitare a Lecce il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana.





Giovedì 23 novembre, dunque, alle 16, il card. Zuppi sarà nella chiesa di Sant’Irene e interverrà in un incontro dal titolo "Tra diluvio e arcobaleno: don Tonino e l’impegno per la pace", un evento organizzato dalla diocesi in collaborazione con la Fondazione don Tonino Bello. Dopo i saluti dell’arcivescovo Seccia e di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, la diocesi che accoglie (in Alessano, suo paese natìo) le spoglie mortali di don Tonino, interverrà il card. Zuppi. A moderare l’incontro sarà Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione.

Alle 18, invece, Zuppi presiederà l'eucaristia in cattedrale alla presenza del card. Salvatore De Giorgi, di alcuni vescovi pugliesi e del clero diocesano. La messa - con il coordinamento editoriale di don Emanuele Tramacere, la regia di Paolo Longo e il commento di Francesco Capoccia - sarà trasmessa in diretta tv sulla pagina Fb di Portalecce e su Tele Dehon (ch 19). Info: 3382680900.