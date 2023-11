Lecce, incontro Cdx: unità è progetto condiviso e vincente

LECCE - Si è tenuto oggi un incontro del centrodestra allargato per fare il punto sul progetto politico-amministrativo da porre alla valutazione dei cittadini leccesi in vista della tornata elettorale amministrativa che interesserà il capoluogo. Oltre ai segretari dei partiti nazionali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC, erano presenti i rappresentanti di partiti, movimenti e associazioni di centrodestra del territorio. Così in una nota FdI Lecce.Unità, programma condiviso, allargamento della coalizione, composizione di liste radicate sul territorio sono le parole d'ordine del centrodestra leccese uscite al termine del partecipato e costruttivo incontro di oggi. I segretari dei partiti nazionali si sono impegnati a rappresentare sui tavoli regionali e nazionali le posizioni espresse da movimenti e associazioni affinché vengano tenute nella massima considerazione le indicazioni emerse nel confronto odierno. Di contro tutti i presenti si sono impegnati a salvaguardare l'unità del centrodestra qualunque dovesse essere il candidato prescelto e a dare un contributo alla definizione di un programma comune con l’obiettivo di offrire ai leccesi un progetto politico-amministrativo condiviso e vincente.Nell’incontro è stata più volte ribadita l’importanza di arricchire la bozza di programma sul quale da tempo le forze politiche stanno lavorando al fine non solo di rappresentare le diverse sensibilità di un centrodestra così allargato, ma anche di garantire il coinvolgimento delle realtà economiche e sociali del territorio. Obiettivo comune è di dare alla città di Lecce un nuovo buon governo di centrodestra in sintonia con le aspettative dei leccesi e dare risposte concrete alle ambizioni di un capoluogo che negli ultimi anni ha perso vitalità e smalto.