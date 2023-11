L'Inter a Bergamo, Inzaghi: ''Campo difficile, ma siamo stati bravissimi''

BERGAMO - Quinta vittoria in trasferta su cinque in Serie A per l'Inter che guadagna tre punti anche a Bergamo superando l'Atalanta grazie ai gol di Calhanoglu e Lautaro Martinez. L'analisi di Mister Simone Inzaghi al termine della sfida:

“Era una partita che sapevamo che fosse difficile. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo tenuto benissimo il campo, i primi 20 minuti l’Atalanta ci ha messo pressione, poi siamo saliti in cattedra e fino al 2-0 avevamo il pieno controllo poi c’è stata l’azione del 2-1 che ha riaperto la partita. Siamo venuti qui e abbiamo creato tantissimo contro una squadra che in casa non aveva ancora subito gol. Il carattere della squadra? Basta vedere il primo gol, Darmian era appena entrato in campo per l’infortunio di Pavard e l'ha fatto in maniera esemplare come i suoi compagni.

Pavard? È l’unica nota negativa, nello scontro la rotula è un pochino uscita e poi rientrata. Quando ci sono questi infortuni i dottori si prendono del tempo ma a parere mio per un pochino di tempo forse lo perderemo. Pavard che esulta? Sono immagini che fanno piacere a un allenatore. Gli attaccanti? Stanno facendo tutti un grande lavoro insieme ai loro compagni, per la prossima gara probabilmente avremo anche Arnautovic, lì davanti abbiamo bisogno di tutti.

Abbiamo giocato 11 partite, non siamo ancora a un terzo del Campionato ma è un bel segnale vincere qui, in un campo difficilissimo, è un passo importante e dobbiamo continuare così. Questa settimana avremo gare importanti anche in Champions. Il discorso qualificazione? Ci crediamo sapendo di trovare un avversario organizzato che corre tanto e che ci ha creato problemi a San Siro, dobbiamo prepararci perché non sarà una partita semplice.”

Grazie a Inter.it