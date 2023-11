L'Istituto Dell’Aquila - Staffa di Trinitapoli partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

- Il Liceo Classico dell'Istituto Dell’Aquila - Staffa di Trinitapoli prende parte alla nona edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, confermando il suo impegno nella promozione della cultura dell'antichità. Per il sesto anno consecutivo, la scuola si unisce all'evento culturale che celebra la passione per le radici comuni greco-romane.La IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico è organizzata in collaborazione con il prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale e attualmente ricercatore di filologia classica presso l’Università di Torino. L'evento, che di solito si tiene in primavera, quest'anno proporrà una selezione delle performance studentesche presentate durante la scorsa edizione nel mese di maggio 2023. L'appuntamento è fissato per venerdì 1 dicembre alle ore 16.La prof.ssa Giovanna Cormio, commentando l'iniziativa, sottolinea il valore dei lunghi e laboriosi preparativi che precedono la Notte Nazionale, trasformando gli ambienti quotidiani di studio degli studenti in luoghi di condivisione culturale. La Notte Nazionale diventa un momento di gioia, di piacere nella condivisione, di rispetto dei tempi e delle parti. La professoressa Cormio riflette anche sull'importanza di identificare gli spazi quotidiani di studio come luoghi ludici, in cui la cultura si traduce in un ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle radici autentiche della civiltà greco-romana. La partecipazione del Liceo Classico dell'Istituto Dell’Aquila - Staffa è un contributo alla valorizzazione di questo ideale, rafforzando l'unità culturale nel paese.