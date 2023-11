Locorotondo, premio Best Holiday Home Boutique Hotel per Trulli Santa Croce

LOCOROTONDO - C’è una struttura ricettiva pugliese fra i venti hotel selezionati in tutta Europa come 2023 Best Holiday Home Boutique Hotel. Si tratta di Trulli Santa Croce, casa vacanze a pochi chilometri da Locorotondo (Ba).Il prestigioso riconoscimento assegnato lo scorso 7 novembre da Boutique Hotel Club, rete che racchiude i migliori hotel e le strutture ricettive dotati di alloggi e servizi esclusivi e personalizzati, vuole proprio porre l’accento sulla qualità dei servizi offerti da questa residenza nei trulli, immersa nel verde di ulivi antichi che dominano le campagne della Valle d’Itria.I Boutique Hotel Awards sono la prima e unica organizzazione di premi internazionali dedicata esclusivamente ai migliori boutique hotel e da 14 anni censiscono e premiano le strutture d’eccellenza 12 differenti categorie in diverse aree del mondo, valutandone caratteristiche e servizi. Le candidature vengono effettuate da esperti del settore dei viaggi e giornalisti e le strutture vengono poi esaminate attentamente da Boutique Hotel Club, che seleziona ogni anno quelle adatte a ricevere il prestigioso riconoscimento, garanzia di qualità per i viaggiatori di tutto il mondo.“Sono molto orgogliosa di questo premio inaspettato. – ha commentato Anna Grazia Giotta, host di Trulli Santa Croce – Questo premio, insieme alle recensioni positive dei nostri ospiti, ci conferma con soddisfazione che stiamo facendo un ottimo lavoro, sempre rivolto a rendere unico il soggiorno di chi ci visita. Per questo voglio ringraziare tutto lo staff e i collaboratori che mi affiancano per offrire tutti i servizi della nostra proposta”.Con un paziente e minuzioso lavoro di restauro di 12 coni e 2 lamie a botte, che ha mantenuto inalterata la sua struttura originale e il sapore tipico dell'architettura rurale, i Trulli Santa Croce sono completamente ristrutturati nel rispetto dell’originale bellezza e offrono la possibilità di soggiornare in relax in una delle zone rurali più belle della Puglia.