- Una tragica notizia ha colpito l'Arma dei Carabinieri e la comunità locale di Trinitapoli. Il Maresciallo Giovanni Tedone, 53 anni, comandante della Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri, originario di Trinitapoli, è stato strappato alla vita da un infarto.Giovanni Tedone aveva iniziato il suo servizio presso la Caserma di Castelluccio dei Sauri solo qualche mese fa, e la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato un profondo dolore nella comunità. L'Amministrazione comunale ha espresso le sue condoglianze per questa grave perdita, unendosi al dolore della famiglia del Maresciallo Tedone e di tutta la comunità di Trinitapoli.Oltre al suo impegno come comandante di Stazione, Giovanni Tedone era anche il capo del gruppo C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) del gruppo Foggia-Lucera. Era noto per essere sempre presente in divisa durante importanti eventi come la processione del Legno Santo nella sua città natale, Trinitapoli.La perdita del Maresciallo Giovanni Tedone rappresenta una tragedia per l'Arma dei Carabinieri e una grave scomparsa per la comunità di Trinitapoli. La sua dedizione al servizio e alla comunità lascerà un vuoto che sarà difficile da colmare. La comunità si unisce nel cordoglio per questa inaspettata perdita.