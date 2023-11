Choc a Bitonto, ritrovato il cadavere di un 64enne in contrada Pozzo Cupo

BITONTO - Una tragica scoperta ha scosso la tranquilla contrada Pozzo Cupo a Bitonto, nel Barese, dove un cadavere è stato rinvenuto in campagna. A fare la macabra scoperta sono stati tre ragazzini in bici, il cui innocente giro si è trasformato in un incontro scioccante con la morte.Immediatamente allertati, sono intervenuti sul luogo l'ambulanza del 118 dalla postazione di Bitonto, insieme a Carabinieri e Polizia Locale. Le cause del decesso rimangono avvolte nel mistero, con le autorità che cercano di determinare se l'uomo sia deceduto a causa di un malore o di una caduta. Saranno le indagini a gettare luce su questo doloroso enigma.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, il cui nome e dettagli personali al momento sono sconosciuti, si era recato in campagna presumibilmente per raccogliere olive. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato di faccia all'interno di un fitto albero di fichi d'india, aggiungendo un'atmosfera sinistra a questa drammatica scoperta.