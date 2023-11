Maltempo in Toscana: vittime salgono a 7, in migliaia senza elettricità

L'allerta maltempo continua a colpire la regione Toscana, che ha già subito gravi conseguenze dall'ultima ondata di piogge, con un triste bilancio di sette vittime. Le forti precipitazioni hanno causato una nuova emergenza con la rottura del torrente Stella a Casini di Quarrata, nel Pistoiese. Il sindaco Gabriele Romiti ha utilizzato i social media, in particolare Facebook, per informare i cittadini della situazione critica e ha chiesto loro di rifugiarsi ai piani superiori delle loro abitazioni. Inoltre, sono stati distribuiti sacchi di sabbia per proteggere le case dalle inondazioni. Fortunatamente, al momento delle ultime notizie, le piogge sembrano essersi fermate e il sole è spuntato in alcune zone della regione.Tuttavia, le conseguenze delle forti piogge della notte precedente sono ancora avvertite in molte zone già colpite dall'alluvione. Ci sono stati ulteriori distacchi di corrente elettrica, e i tecnici Enel stanno lavorando instancabilmente per ripristinare l'elettricità a circa 16.000 utenze.La situazione non è migliore in altre regioni italiane. Anche in Friuli-Venezia Giulia si registrano mareggiate, allagamenti, strade chiuse e alberi abbattuti. La Liguria, l'Umbria e il litorale romano non sono esenti dai disagi causati dal maltempo.A Montale, nel Pistoiese, è stata necessaria la chiusura di alcune strade a causa del pericolo di esondazione del torrente Agna, responsabile delle inondazioni del 2 novembre. Il sindaco Ferdinando Betti ha invitato i cittadini a rispettare le chiusure stradali e a non rimuovere le transenne. Montale, insieme a Prato e Montemurlo, era uno dei comuni dove erano state disposte evacuazioni preventive in previsione delle nuove piogge.A Stabbia, una frazione di Cerreto Guidi, il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ha effettuato un sopralluogo. La zona è ancora allagata a due giorni dalle forti piogge precedenti, e i lavori di pulizia da fango e detriti sono stati ritardati dalle nuove precipitazioni.La situazione richiede un'attenzione costante e gli sforzi delle autorità locali e dei soccorritori per affrontare le conseguenze del maltempo e proteggere la sicurezza dei cittadini. La popolazione è invitata a seguire gli avvisi delle autorità e a prendere precauzioni.