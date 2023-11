Al via la 25/a edizione di CANOSAPRESEPI: 'San Francesco Testimone del Primo Presepio a Greccio' tema mostra

CANOSA DI PUGLIA - L'Associazione Italiana Amici del Presepio, con sede a Canosa di Puglia, sta organizzando la 25ª edizione della Mostra del Presepio Artigianale "CANOSAPRESEPI" per il 2023. Questo evento si terrà dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, presso l'Androne del Palazzo De Muro Fiocco, situato in Piazza della Repubblica, 2, nel cuore della città di Canosa di Puglia.Il tema di questa edizione, in occasione dell'ottavo centenario francescano del Natale di Greccio (1223-2023), sarà "San Francesco Testimone del Primo Presepio a Greccio". Questo anniversario è particolarmente significativo, poiché segna l'inizio della tradizione del presepe.La mostra è aperta a una vasta gamma di partecipanti, tra cui scuole di ogni ordine e grado, istituti, comunità, aggregazioni, associazioni culturali, di volontariato e tutti gli appassionati, singoli o in gruppo. Le opere devono essere consegnate presso la sede della mostra entro il 13 dicembre 2023, insieme alla scheda di partecipazione. È importante anche inviare la scheda di partecipazione via e-mail o per posta entro il 30 novembre 2023, in quanto le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un simpatico omaggio. Per ulteriori informazioni e contatti, è possibile chiamare il numero 377.1504010 o inviare un'e-mail a info@canosapresepi.it . Inoltre, è possibile trovare ulteriori dettagli e scaricare il regolamento di partecipazione e l'iscrizione alla mostra sul sito web ufficiale dell'associazione: https://www.canosapresepi.it/rassegna-espositiva/ Questa mostra promette di creare un'atmosfera natalizia unica, celebrando la tradizione del presepe e l'eredità di San Francesco in un'occasione speciale. Non perdete l'opportunità di partecipare e condividere la vostra creatività e devozione in questo evento straordinario.