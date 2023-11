Milano Music Week 2023: ''Delivering The Future' - Come affrontare l'evoluzione della musica digitale', ospiti Renato Tanchis e Shari





MILANO - L’evoluzione della musica digitale negli ultimi quindici anni e i risultati delle strategie attuate. Se ne parlerà durante la Milano Music Week 2023, nel panel Delivering the future: Come affrontare l’evoluzione della musica digitale, organizzato dalla società di consulenza digitale TheWebEngine, in programma venerdì 24 novembre all’Apollo Milano in via Giosuè Borsi 9/2.

Annunciati i primi ospiti che faranno parte dell’evento: Renato Tanchis (Catalogue e Strategic Marketing Director di Warner Music Italy) e Shari (cantautrice della nuova scena urban, che ha partecipato Festival di Sanremo 2023 con il brano ‘Egoista’, scritto insieme a Salmo).

Tre ore di focus – dalle 19 alle 22 - per analizzare le strategie e le opportunità per il futuro nel panorama del digitale. Esperienza che TheWebEngine ha accumulato negli anni accompagnando artisti, etichette discografiche, management ed editori in un percorso di miglioramento del loro posizionamento online, con relativo incremento dell’audience e degli incassi nell’ambito del digitale. Durante l’evento saranno portati all’attenzione del pubblico una serie di case histories di successo, progetti sviluppati e che erano in uno status iniziale, raccontando come si sono evoluti, con il supporto di pareri di esperti e tecnici. Tra i clienti italiani di TheWebEngine figurano artisti di fama come Gianluca Grignani, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Mario Venuti e alcune etichette storiche italiane (Nuova Canaria, 7Floor, Urania) ed internazionali (Dom Disques, ISIS).

“Sono fiero che la Milano Music Week 2023 abbia selezionato il nostro evento – spiega Giuseppe Fisicaro di TheWebEngine - si parlerà fondamentalmente del nuovo e del vecchio digitale, perché ormai la musica sul digitale esiste da anni e quindi esiste anche un vecchio digitale che tuttavia è ancora da considerare una pietra miliare nel music business in Italia e nel mondo. Noi abbiamo diverse case history che vogliamo raccontare e stiamo cercando di invitare diversi ospiti importanti che possano raccontarci la loro visione, quello che hanno fatto e i risultati che hanno ottenuto. Ci piace condividere la parte pratica di questo mestiere, che può essere vicina ad artisti e a etichette importanti, così come agli artisti emergenti, ai nuovi che si affacciano in questo ambiente”.

L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito eventbrite a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-delivering-the-future-levoluzione-della-musica-digitale-mmw-2023-750653433627





Milano Music Week: Nasce nel 2017 ed è promossa da Comune di Milano, Assoconcerti, Assomusica, FIMI, NuovoIMAIE e SIAE con l’intento di dedicare un’intera settimana alla musica e al suo mercato, in una città che vive da sempre di concerti e appuntamenti musicali. Milano Music Week è un progetto divulgativo che si rivolge non solo ai fan e agli appassionati di musica, ma anche ai professionisti dell’industria e a coloro che aspirano a diventare addetti ai lavori, che in quella settimana possono stringere contatti, imparare e tenersi aggiornati.