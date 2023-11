Lecce, domenica 12 novembre 2023 concerto di Serena Valluzzi al Teatro Apollo

LECCE - Il secondo appuntamento della 54^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina vedrà protagonista Serena Valluzzi, uno dei migliori talenti pianistici italiani, che proporrà un repertorio improntato al virtuosismo e alla grande tradizione classica con musiche di Schumann, Debussy, De Severac e Albeniz. L'appuntamento è per domenica 12 novembre al Teatro Apollo di Lecce, con inizio alle ore 18. - Il secondo appuntamento della 54^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina vedrà protagonista Serena Valluzzi, uno dei migliori talenti pianistici italiani, che proporrà un repertorio improntato al virtuosismo e alla grande tradizione classica con musiche di Schumann, Debussy, De Severac e Albeniz. L'appuntamento è per domenica 12 novembre al Teatro Apollo di Lecce, con inizio alle ore 18.





Serena si è diplomata con il massimo dei voti e menzione presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, dove ha conseguito anche il secondo livello ad indirizzo solistico sotto la guida del M° Maurizio Matarrese. Si è perfezionata presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con il M° Enrico Pace, ottenendo in pochi anni importanti successi nel panorama internazionale, i più importanti: 1° Premio "A. Speranza" nel 2017, 1° Premio "Alkan" per il virtuosismo pianistico nel 2020, 4° Premio "F. Busoni" nel 2021, 3° Premio "A. Casagrande" nel 2022.

Ha suonato nelle principali città italiane oltre che in Russia, Romania, Germania, Spagna, Svezia per importanti Fondazioni: Accademia Gnessin di Mosca, Accademia di Musica di Pinerolo, Filarmonica di Ramnicu Valcea, Fondazione Busoni Mahler, Bari Piano Festival, Festival Cristofori. Ha all’attivo vari concerti da solista con orchestra ed in formazione da camera, di cui ultimo tenutosi nell’aprile 2023 presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, in duo con il Violoncellista Svizzero Patrick Demenga. Attualmente è docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. Tra i prossimi progetti è prevista l’incisione di un disco su musiche per pianoforte solo di Déodat de Séverac per l’etichetta discografica Brilliant Classics.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE

R. Schumann - Kreisleriana

C. Debussy - Estampes

D. De Severac - da "Cerdaña", En tartane

I. Albeniz - da "Iberia" (III libro), El Albaicìn

Abbonati alla 54^ Stagione Concertistica!

Tredici straordinari spettacoli al Teatro Apollo di Lecce!





ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzione** € 200 | Speciale*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzione** € 160 | Speciale*** € 120

Loggione:

Intero € 120, Ridotto* e Speciale*** € 90

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento

*** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Abbonati 54^ Stagione CMS

** SPECIALE (Palchi laterali e ultime file Poltronissima e Poltrona): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





TARIFFA "SPECIALE":

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832309901 – 3480072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832309901 - Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com