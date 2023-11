Mitch B., sound latin tech con 'Olodum' e Capodanno in Puglia a Cala Corvino a Monopoli

Tornato da poco da Amsterdam, dove ha raccontato l'Amsterdam Dance Event per AllaDiscoteca, Mitch B., dj producer romagnolo attivo in tutta Italia, a metà novembre 2023 non si ferma di certo. Tornato da poco da Amsterdam, dove ha raccontato l'Amsterdam Dance Event per AllaDiscoteca, Mitch B., dj producer romagnolo attivo in tutta Italia, a metà novembre 2023 non si ferma di certo.





Il suo nuovo singolo è "Olodum", prodotto con Relight Orchestra, Mato Locos e Sundown Loverz. Ecco come lo presenta un artista in forte crescita internazionale. "Abbiamo unito le forze per creare questa traccia dal sapore festoso, in vista del Capodanno. E’ un brano che ha sonorità ispirate al Brasile. Il groove è house e il resto fa decisamente ballare" spiega Mitch B. "In molti usano questo nuovo termine/genere che è 'latin tech', che secondo me è il giusto aggettivo. Ci sono delle chitarre create con grande cura... ed un ritornello che ti porta subito a cantare" racconta ancora Mitch B.

La traccia, distribuita da Jango Records è in preview su YouTube ed uscirà in esclusiva su Beatport l'8 dicembre. Sarà anche inclusa nella compilation natalizia "This Is Top" di Dj Marietto. Ci sono già ottimi feedback dalle radio, una tra tante è Ibiza Global Radio, tra le poche emittenti internazionali a formare il sound che tutti ascoltiamo e poi balliamo in giro per il mondo. Riassumendo chi ha voglia di ballare può cliccare qui (https://bit.ly/Olodum-MitchB).

Ecco poi alcune delle serate di Mitch B. in questo periodo: venerdì 17 novembre è al Gingini Disco Lounge di Ravenna, il 24 al La Vie En Rose di Imola (Bologna), mentre il 25 è al BBK di Punta Marina Terme (Ravenna). Già definiti anche alcuni appuntamenti a dicembre, come sempre in tutta Italia: il 2 ed il 23 dicembre Mitch B. fa scatenare il White Beach di Cervia (Ravenna). Il 5 dicembre è a Roma, dove oggi risiede al Seen. Il 22 invece è a Milano, all’esclusiva Terrazza Aperol, in Piazza Duomo. Infine, si conferma un Capodanno ’24 scatenato per questo artista. E’ in Puglia, a Cala Corvino, a Monopoli (Puglia).

Dj producer fin dal lontano 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature.

Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d’Italia e non solo. Solo per quel che riguarda l’estate 2023 si è esibito nel privé del Pacha, ad Ibiza e pure al Djerba Music Land, prestigioso festival in Tunisia; ha diviso la console con top dj come Gregor Salto e Kryder; ha regalato il suo sound a spazi di riferimento a livello nazionale come Papeete Beach Milano Marittima, Terrazza Aperol Milano, Donna Rosa Marina di Ravenna, BBK Punta Marina.

La sua musica la pubblica su label internazionali come la francese Jango e spesso si esibisce anche all’estero. Dove? ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all’Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito, oltre che al Pacha, anche al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino e al Mechero Camp. A Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l’Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.

Non è tutto: Mitch B. è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d’eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L’Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy.