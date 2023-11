Lecce, venerdì 17 novembre apre il mercato dei contadini in Piazza Mazzini



LECCE - Apre i battenti il grande mercato regionale dei contadini di Campagna Amica in Piazza Mazzini a Lecce, il "Food Hub" del Made in Italy, luogo di riscoperta di uno stile di vita più consapevole ed informato legato al cibo locale di qualità, di prossimità, tipico del territorio. L’appuntamento è domani venerdì 17 novembre 2023, dalle ore 17.00, con il farmers’ market dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da tutta la regione che resterà aperto fino a sabato 18 novembre per l’intera giornata. - Apre i battenti il grande mercato regionale dei contadini di Campagna Amica in Piazza Mazzini a Lecce, il "Food Hub" del Made in Italy, luogo di riscoperta di uno stile di vita più consapevole ed informato legato al cibo locale di qualità, di prossimità, tipico del territorio. L’appuntamento è domani venerdì 17 novembre 2023, dalle ore 17.00, con il farmers’ market dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da tutta la regione che resterà aperto fino a sabato 18 novembre per l’intera giornata.





Sarà l’occasione per i cuochi contadini di dare consigli utili ai consumatori sulle ricette della tradizione che recuperano gli avanzi, per la lotta allo spreco, l’assistenza alimentare e il diritto al cibo ai tempi dell’inflazione, cresciuta esponenzialmente anche a causa degli effetti della guerra in Ucraina.

Sarà anche un luogo di degustazioni ed incontri sul tema del cibo nei suoi molteplici risvolti sociali, economici, culturali e di costume, oltre agli show coking dei cuoci contadini degli agriturismi di Campagna Amica e al cibo di strada.

Nei mercati dei contadini si respira la cultura della campagna con il vociare tipico, i dialetti locali, il profumo e i sapori degli alimenti proposti, le informazioni e le notizie dalle campagne, le ricette della tradizione, la possibilità di assaggiare e molto altro ancora.