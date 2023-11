Modugno, al via la 'Fiera del Crocifisso'

MODUGNO - La “Fiera del Crocifisso” di Modugno è un evento di tradizione centenaria: prende il nome da un evento storico, avvenuto il 13 novembre del 1622, quando la caduta di un fulmine, sulla Chiesa di Maria Santissima Annunziata, provocò la morte di diversi sacerdoti e bruciò l’asta della Croce, lasciando però intatto il Crocifisso: l’evento fu considerato miracoloso. La Fiera ospita, da più di 400 anni, la tradizione e l’artigianato locali, con bancarelle di prodotti che spaziano dal tessile agli utensili.Oltre all’evento strettamente fieristico la giornata di Domenica 19 Novembre riserva tanti appuntamenti tra gusto, spettacolo, animazione per la famiglia e per i bambini:• Sagra del Crocifisso presso Corso Umberto I dalle 12:00 alle 23:00. Un ricco percorso gastronomico a cielo aperto con diverse realtà della Città di Modugno e non solo, pronte a farvi assaporare le loro specialità, creando così un angolo tutto dedicato al food con piatti tipici. Si potranno degustare crepes, carne alla brace, selezioni di salumi e formaggi, panzerotti, spaghetti all’assassina, ottimi panini e dolciumi, il tutto con ottime birre e vino: una vera festa per il palato. A partire dalle ore 19:00 al buon cibo si affiancherà l’ottima musica dei THE GOOD OLE BOYS• The Good Ole Boys: concerto live in CORSO UMBERTO I presso la zona antistante la Biblioteca Comunale ore 19:00. Per concludere in bellezza la giornata, gli ospiti della fiera e della sagra potranno godere di un live travolgente, una voce femminile e tre voci maschili accompagnate da un ritmo incessante. Un concerto all’insegna del grande ROCK’ N’ ROLL. Assistendo ad un loro concerto si avrà la sensazione di ascoltare un vecchio vinile...perfetto per ballare...piacevole da ascoltare...intrattenimento allo stato puro!!!• I Nostri Amici Animali presso P.zza Garibaldi dalle ore 08:00 alle ore 19:00 – gestita dall’associazione ARA – Associazione Regionale Allevatori di Bari, che porterà in piazza diverse specie di animali, per promuovere il contatto con queste bellissime creature per grandi e piccini.• Animazione per Bambini presso Parco Martiri delle Foibe (in Viale della Repubblica) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Evento dedicato ai più piccini che con gli animatori di AMALTEA EVENTI trascorreranno piacevoli momenti all’insegna del divertimento in compagnia di Mascotte, balli, balloon art e simpatici animatori.La Fiera del Crocifisso 2023, con la relativa sagra e tutti gli eventi collaterali, è una manifestazione organizzata da GRUPPO IDEAZIONE SRL per il Comune di Modugno.