Nasce 'Ausonia Institute': il think tank made in Puglia che ama l’Italia e parla di sicurezza, legalità e sviluppo

ROMA - Il giorno 4 dicembre 2023, alle ore 11,30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Edmondo Cirielli e del Sottosegretario di Stato alla Salute On. Marcello Gemmato sarà presentata: Ausonia Institute.L’Associazione APULIA ONLUS dopo due lustri di proficuo impegno sia nella promozione e divulgazione della Cultura sia nella realizzazione di numerose iniziative filantropiche, si evolve in un nuovo e articolato progetto nonché soggetto giuridico: “AUSONIA INSTITUTE Ente del Terzo Settore”.Il nuovo think tank si propone come luogo di approfondimento culturale e di sintesi operando in molteplici aree d’interesse.La sua mission: diffondere la cultura della solidarietà attraverso iniziative filantropiche, promuovere lo sviluppo della persona e la diffusione dei saperi, creare una rete di sinergie tra Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, contribuire al dibattito pubblico per la maturazione del concetto di interesse nazionale.Il nuovo Ente, pur rimanendo ancorato alle originarie radici culturali e territoriali di Apulia, si pone, come ulteriore obiettivo, l’esigenza di estendere i propri orizzonti oltre i confini regionali ampliandone lo spettro d’azione e la portata d’interesse.