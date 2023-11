'Ndrangheta: arrestato a Bari latitante Nino Abruzzese

BARI - A Bari, Nino Abbruzzese, un membro influente dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante nella zona di "Timpone Rosso" a Cassano allo Ionio, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo provinciale di Cosenza. L'arresto è avvenuto dopo che Abbruzzese era stato latitante dal 30 giugno, riuscendo a sfuggire alla cattura per un provvedimento emesso nell'ambito dell'operazione "Athena". Questa operazione era stata condotta dai carabinieri con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Catanzaro, all'epoca guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ed aveva portato all'esecuzione di 68 misure cautelari nei confronti di individui affiliati ai clan della Sibaritide.Abbruzzese era anche ricercato a seguito di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari in relazione a un violento attacco avvenuto il 19 giugno scorso in pieno centro a Cassano allo Ionio, mirato a un gruppo di cittadini extracomunitari.Questo arresto rappresenta un ulteriore passo avanti nelle operazioni contro le organizzazioni criminali in Italia e testimonia gli sforzi delle forze dell'ordine e della magistratura per contrastare la criminalità organizzata e perseguire coloro che violano la legge.