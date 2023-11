Night Skinny al Demodè Club conclude la sua giornata barese

Tra questi altri 4 album: nel 2014 “Zero Kills”, nel 2015 “City of God”, nel 2017 “Pezzi” e infine a settembre “Mattoni”, lavoro che è stato accompagnato dalla presentazione di una sua personale capsule collection, disegnata dal designer Daniel Sansavini. A settembre 2019 ha pubblicato l'album Mattoni, presentato come seguito di “Pezzi”. È stato un successo: accolto positivamente dalla critica, il disco ha ottenuto la certificazione Platino. È di settembre 2021 “Botox”, ultimo suo lavoro discografico (per il momento). L’album si presenta come un mix di generi e influenze, un progetto monumentale, con varie collaborazioni. Tra nomi di spicco del panorama musicale italiano, artisti rivelazione degli ultimi anni e nuove leve, in tanti hanno risposto alla chiamata di Night Skinny per il suo lavoro più grande, che vede coinvolti oltre 40 featuring, sulle produzioni di un unico beatmaker per 21 tracce.



La performance al Demodè Club, che vedrà alternarsi in consolle anche dj Fato e Lampo, sarà l’appuntamento conclusivo di un evento, organizzato in collaborazione di Interjeans, che avrà inizio già dal pomeriggio nello store Banana Moon. Qui, in Corso Cavour 45 Night Skinny interverrà alla presentazione del nuovo modello Elwood della collezione G-star, in programma alle 17. Durante questo momento proporrà un djset e presenzierà al meet&greet, nel quale incontrerà i fan, tra foto e autografi. In questa prima parte della giornata l’ingresso è libero, mentre l’accesso al party è a pagamento, con formule di scontistica partecipando alle attività pomeridiane.



Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)



Infoline: 3397360006



Inizio party: 23.00

BARI - Venerdì 10 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba) in collaborazione con Banana Moon di Bari, si terrà il “Drop It party” nel quale si esibirà, con uno showcase, il dj e produttore Night Skinny, considerato uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana, con numerose collaborazioni con gli artisti nostrani del genere musicale, impegnato già nel pomeriggio con una performance nello store barese.Originario di Termoli, Luca Pace, nome anagrafico dell’artista, ha avviato il suo percorso artistico nel 2005 con la pubblicazione dell’Ep “Resoconti e ricerche”. Dopo essersi trasferito a Milano e aver studiato come ingegnere del suono, ha avuto modo di affacciarsi nel settore delle produzioni, collaborando da subito con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip-hop, con i quali ha pubblicato il suo primo album “Metropolis Stepson”. A questo progetto ha fatto seguito l’amicizia con il rapper italiano Tormento, con cui ha prodotto l’Ep “Sorry We're Full”, pubblicato da Eden Garden, etichetta fondata dallo stesso Night Skinny. In questo modo ha avviato un lavoro che negli anni l’ha portato a realizzare vari progetti.