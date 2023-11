'Nocciolata On The Road' diventa internazionale e fa tappa a Bari

BARI - La scia di successo del tour Nocciolata On The Road dello scorso anno arriva oltralpe raggiungendo Lione, Parigi, Nantes, Bordeaux e Marsiglia, per far scoprire il gusto buono della golosa crema di cacao e nocciole 100%bio.Bari è l’ottava tappa del tour italiano. La città, bellissima per i suo suggestivo e labirintico centro storico, per il suggestivo lungomare e per il famoso teatro Petruzzelli, offre un panorama artistico e culturale di grande interesse storico.I baresi, ma non solo, avranno la possibilità di deliziarsi con uno dei fiori all’occhiello dell’azienda veneta, Nocciolata, oggi, 16 novembre, in via Garruba (lato Università), e i prossimi 17 e 18 novembre in Piazza Umberto (fronte civici 31 e 32).L’inconfondibile truck brandizzato sarà il punto di assaggio e di ritrovo di queste tre giornate.Ormai è noto che Nocciolata Rigoni di Asiago è “il più goloso richiamo della natura!”.Questo claim di campagna segnalerà il passaggio dell’”On the Road”, il tour itinerante che promuove la sorprendente bontà bio tutta da gustare.Protagoniste saranno loro: Nocciolata Classica, deliziosamente cremosa, Senza Latte, adatta anche per gli intolleranti al lattosio, Bianca, dal gusto ecco e delicato e Crunchy, sfiziosissima grazie all’aggiunta di un’irresistibile granella di nocciole tostate.“Ogni Nocciolata è più buona dell’altra, quale lo decidi tu” è la sintesi perfetta che invita a scegliere il gusto preferito e a regalarsi una pausa di indulgente peccato di gola.Hostess dedicate prepareranno sfiziosissimi assaggi sul pane e deliziose crêpes da assaporare mentre si tenta la fortuna. E’ proprio così, una divertente “Ruota della Bontà” ricca di tanti premi da vincere, vi aspetta. Un inevitabile giro goloso con la “buona sorte”!Sarà proposto anche un divertente sondaggio a tutti coloro che, scoprendo il gusto di Nocciolata, esprimeranno la loro preferenza tra le quattro specialità di gamma.Il sondaggio e tutte le tappe del tour sono disponibili anche qui: