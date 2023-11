Amy Winehouse: per il 20° anniversario esce la nuova ristampa di 'Frank'

In occasione del 20° anniversario, UMR/Island ripubblica ‘Frank’, l’album di debutto di Amy Winehouse. Registrato quando Amy era ancora adolescente, ‘Frank’ presenta al pubblico una cantautrice straordinaria, dall’enorme talento. Sarebbe diventata una delle più grandi artiste del nostro tempo.

L’album è stato prodotto con Salaam Remi Gibbs, ha venduto oltre 2 milioni di copie nel mondo ed è stato certificato più volte Disco di Platino.

Dal 2 febbraio 2024 ‘Frank’ sarà disponibile in una nuova edizione celebrativa realizzata in Tiratura Limitata su Doppio LP Picture Disc. Contiene i singoli ‘Take The Box’, ‘Stronger Than Me’, ‘F**k Me Pumps’ e ‘In My Bed’. Da non trascurare la presenza di due cover jazz: ‘(There Is) No Greater Love’ e ‘Moody's Mood for Love’.

L’artwork di questa nuova edizione aggiunge bellissime immagini firmate dalla famosa fotografa Valerie Phillips, tratte dal set fotografico del 2003.