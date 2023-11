Nuovo episodio di violenza al Pronto Soccorso di Ostuni: aggredito medico e feriti due infermieri

OSTUNI - Nel corso della scorsa notte, un medico del pronto soccorso di Ostuni è stato vittima di un'aggressione da parte di un giovane di 17 anni, accompagnato da un educatore e in evidente stato di agitazione. Durante il tentativo di fornire cure mediche, il minore ha attaccato il medico, costringendolo a chiudersi nella propria stanza per evitare ulteriori ferite.La situazione è degenerata ulteriormente quando il ragazzo ha danneggiato le strutture, rompendo pannelli delle porte e un armadietto contenente medicinali. Durante la colluttazione che ne è seguita, due infermieri e una guardia giurata hanno riportato lievi contusioni cercando di fermare il giovane.Luigi Antonio Fino, direttore medico del Perrino e responsabile ad interim dell'ospedale di Ostuni, ha dichiarato che il personale sanitario ha bloccato il ragazzo con l'aiuto degli agenti di polizia intervenuti sulla scena. Il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, ha espresso solidarietà agli operatori sanitari coinvolti, condannando fermamente l'ennesimo episodio di violenza.L'area tecnica della Asl è stata immediatamente contattata per avviare le riparazioni necessarie nel Pronto Soccorso di Ostuni, cercando di garantire un ambiente sicuro per gli operatori e gli utenti.