Ostuni, Giuseppe Sgura (Con Ostuni): 'Vicinanza per gli atti di aggressione nei confronti del personale sanitario dell'Ospedale'

OSTUNI (BR) - "Esprimo la mia vicinanza a tutto il personale del pronto soccorso di Ostuni per quanto avvenuto questa notte" si legge in una nota stampa a cura di Giuseppe Sgura, segretario cittadino del movimento "Con Ostuni".





"Ancora una volta vittime di aggressioni da parte di pazienti sono persone che con grande senso di professionalità e umanità prestano il loro servizio per i cittadini. In attesa di quelle che saranno le indagini delle autorità competenti, ritengo necessario davvero che possano essere valutate soluzioni, per dotare l’ospedale di Ostuni di sistema di sicurezza ancora maggiori. E questo lo dico anche per tutelare le guardie giurate, che questa notte sono intervenute per evitare pericoli maggiori per il personale sanitario" si legge ancora nella nota stampa di Giuseppe Sgura.