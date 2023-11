Ondata di furti nel centro di Bari: quarta spaccata in una settimana

BARI - Il centro di Bari continua ad essere teatro di furti con spaccata, un fenomeno che sembra intensificarsi, mettendo a dura prova la sicurezza della zona. L'ultimo episodio si è verificato nel quartiere Murat, in particolare in via Putignani, al Ristorante Del Centro, dove i ladri hanno mirato alla vetrina del locale.Nell'ennesimo tentativo di introdursi all'interno del ristorante, i malviventi hanno infranto la vetrina, ma l'azione ha avuto conseguenze inaspettate. Uno dei ladri ha riportato delle ferite, come evidenziato dalle tracce di sangue lasciate accanto al vetro danneggiato.Quest'ultimo episodio rappresenta la quarta spaccata nel giro di una sola settimana, sottolineando la frequenza e l'audacia con cui i criminali operano nella zona centrale di Bari. La situazione sta sollevando preoccupazioni tra i residenti e i proprietari di attività commerciali, evidenziando l'urgente necessità di misure aggiuntive per contrastare questa ondata di criminalità.Le autorità locali sono attivamente impegnate nelle indagini per individuare e arrestare i responsabili di questi furti, cercando di ripristinare un senso di sicurezza nella comunità.