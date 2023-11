Alba Modugno, la cantautrice pugliese torna con il nuovo singolo 'Slancio'

Da venerdi 1 dicembre arriva negli store digitali “Slancio” (Nadir Music), il nuovo singolo della cantautrice pugliese Alba Modugno, un brano che porta anche la firma di Roberta Giallo.

-“Slancio” è il mio primo vero slancio, artistico e non. È una canzone nata dal mio desiderio di raccontare il coraggio di aprirsi come un fiore alla vita, aprendo le braccia per accogliere quello che c’è, quiete o tempesta che sia, ma anche il coraggio di accettarsi, di amarsi nella propria essenza, lasciando andare ciò che pesa per diventare leggeri e spiccare il volo. "Slancio" segna il mio passaggio dal buio alla luce, la mia ri-nascita. Questo brano ha avuto bisogno di un “tempo senza tempo” per nascere, proprio com'è stato per la mia conquistata libertà di credere nella mia arte e di espormi. La sua genesi è stata una “gestazione”, tra una poesia scritta un anno e mezzo fa, un’altra scritta e cantata qualche mese fa sui social (mentre già lavoravo all’EP) per celebrare l’inizio della primavera e tutto ciò che ho vissuto e scritto nel mezzo-

Il singolo anticipa l’uscita del primo EP di Alba Modugno, con la direzione artistica di Roberta Giallo, Mix & Mastering a cura di Gianluca Gadda, produzione musicale ed arrangiamenti di Enrico Dolcetto e Roberta Giallo. Label manager Federico Gasperi per Nadir Music S.r.l.

''E’ stata ed è un'esperienza incredibile - continua Alba - per la quale sono molto grata. Sentirmi così supportata nel mio "Slancio" conta tantissimo per me: finalmente sento la mia identità artistica compresa e valorizzata''.

Alba Modugno è nata e vive a Polignano a Mare (Ba). Imparentata con il celebre Modugno di “Nel Blu Dipinto di Blu”, fin da bambina mostra una innata e spontanea propensione alle arti. Muove i suoi primi passi nella danza, poi si innamora del canto, che insieme alla scrittura diventa uno strumento per prendersi cura di sé. Stimola la propria creatività con lo studio del pianoforte, chitarra, esperimenti con la “loop” di Garage Band, e l’ascolto attento dei suoni della Natura. Nascono così le prime poesie e fioriscono le prime canzoni, prima in inglese, poi in italiano. Nel 2018 si laurea in Musicologia con la tesi “Songwriting come pratica di benessere in adolescenza”, nel 2019 è finalista di Area Sanremo. Dopo “una pausa di riflessione artistica”, nel 2021 ricomincia a scrivere canzoni con grande entusiasmo, praticando anche Scrittura Terapeutica, Cantoterapia e Mindfulness, discipline che da un anno utilizza per sostenere a sua volta altre cantautrici nel loro percorso artistico. Attualmente sta lavorando al suo primo EP, un progetto di natura poetica-elettronica, con la direzione artistica di Roberta Giallo, che vedrà la luce nel 2024.