Open Day al Liceo Classico Socrate di Bari: un'occasione per conoscere la scuola e i suoi studenti

BARI - Anche quest’anno il Liceo Classico “Socrate organizza delle giornate a “porte aperte”, un’occasione per coloro che desiderano conoscere la scuola e le sue attività in modo da farsi un'idea concreta della struttura e della didattica dell’istituto.Gli incontri si svolgeranno presso la sede centrale secondo il calendario indicato nella homepage del Liceo: https://liceosocratebari.edu.it/Si segnalano, inoltre, le iniziative di orientamento in ingresso “Il laboratorio delle idee” e la “Giornata del Liceale” fruibili, previa prenotazione all’indirizzo e-mail: orientamento@liceosocratebari.edu.it, dagli studenti delle ultime classi della scuole di istruzione secondaria di primo grado dell’area metropolitana di Bari, con lo scopo di favorire una loro scelta ragionata e consapevole al temine del primo ciclo di studi.L'iscrizione a un liceo è una decisione importante poiché è un percorso di studi impegnativo, ma offre grandi opportunità di crescita personale e professionale. Il Liceo Classico “Socrate” è un ambiente di grande vivacità culturale e intellettuale, dove è possibile approfondire le proprie conoscenze e sviluppare le proprie capacità offrendo una preparazione solida per il proseguimento degli studi universitari.