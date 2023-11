Bitetto, fase conclusiva del I Premio letterario nazionale Tommaso Di Ciaula: la premiazione il 9 novembre

BITETTO - In fase conclusiva il I Premio nazionale intitolato allo scrittore/poeta operaio Tommaso Di Ciaula, che ha lasciato un segno potente nel corso letterario della nostra epoca, con le sue poesie e la sua prosa capaci di mettere in piena luce problemi umani, sociali, politici.Ha promosso l’iniziativa l’Associazione culturale bitettese Officina d’Arte, presieduta da Vito Dalò, che si occupa di teatro sociale, volto soprattutto al recupero e all’inclusione di persone portatrice di disagi ed è promotrice anche di svariate iniziative nel campo della cultura, la direzione artistica è stata curata da Michele Agostinelli e da Concetta Antonelli.L’iniziativa ha altresì ottenuto il patrocinio dei comuni di Binetto, Bitetto, Modugno, Bitonto e della Regione Puglia.Oltre una quarantina i partecipanti, i cui lavori sono passati al vaglio della giuria, composta da giornalisti e scrittori come Mario Sicolo, Marino Pagano e Piero Fabris, da Davide Di Ciaula, figlio dello scrittore e da Franco Taldone, libraio. La giuria ha lavorato su racconti brevi e componimenti poetici di buon livello, le sue conclusioni saranno rese pubbliche la sera della premiazione, il 9 novembre prossimo, presso l’ex Convento dei Domenicani in Bitetto, alle ore 18,30, alla presenza di autorità e invitati.Nel corso della serata, allietata dalla bella musica dei maestri Tonino Errico e Giovanni Di Grumo, saranno consegnati ai vincitori attestati, targhe e premi.In particolare, sei artisti acclarati: Michele Agostinelli, Sandro Cardascio, Gianni De Serio, Ivo Falchi, Giuseppe Genchi, Nick Giu, Lino Sivilli hanno donato un’opera ciascuno per i vincitori, che sarà assegnata nel corso della cerimonia di premiazione.L’ingresso alla serata, che si annuncia piacevolmente calorosa, è libero.