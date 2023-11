Ostuni, sabato 11 novembre 2023 l’evento deontologico per giornalisti 'Professione fotoreporter in aree critiche o di conflitto e deontologia della comunicazione per immagini - L’insegnamento di Marcello Carrozzo'

- Ad Ostuni, presso il Salone Palazzo municipale, in Piazza della Libertà, sabato 11 novembre 2023, dalle 10:30 alle ore 13:30, si terrà un evento formativo per i giornalisti, in ricordo di Marcello Carrozzo, indimenticato fotoreporter e cittadino che tanto ha dato lustro alla città di Ostuni. Un nuovo evento post Festival della Cooperazione Internazionale che, prende spunto dal grandissimo lavoro realizzato da Marcello Carrozzo durante la sua vita come fotoreporter inviato in luoghi di guerra e di conflitto, divenuto ora una preziosa memoria, estetica, ma anche e soprattutto deontologicamente etica per tutti noi.