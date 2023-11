Ostuni, sabato 2 dicembre la manifestazione 'Fronte di Pace'

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 2 dicembre 2023, a partire dalle ore 17 presso Piazza Matteotti, si terrà la manifestazione "Fronte di Pace". Ci sarà un corte e una fiaccolata che, da piazza Matteotti e percorrendo corso Cavour, giungerà in piazza della Libertà dove, dopo i saluti istituzionali del Sindaco arch. Angelo Pomes, dell’assessore alla Partecipazione dott.ssa Antonella Turco e della Presidente del Forum prof.ssa Teresa Lococciolo seguirà uno spettacolo teatrale dal titolo "Destinazione" a cura di Alessandro Fiorella e Angelo Susco e dei canti preparati dagli alunni del liceo Pepe-Calamo. I partecipanti sono invitati a portare una candela o una bandiera della pace. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 2 dicembre 2023, a partire dalle ore 17 presso Piazza Matteotti, si terrà la manifestazione "Fronte di Pace". Ci sarà un corte e una fiaccolata che, da piazza Matteotti e percorrendo corso Cavour, giungerà in piazza della Libertà dove, dopo i saluti istituzionali del Sindaco arch. Angelo Pomes, dell’assessore alla Partecipazione dott.ssa Antonella Turco e della Presidente del Forum prof.ssa Teresa Lococciolo seguirà uno spettacolo teatrale dal titolo "Destinazione" a cura di Alessandro Fiorella e Angelo Susco e dei canti preparati dagli alunni del liceo Pepe-Calamo. I partecipanti sono invitati a portare una candela o una bandiera della pace.





Per quel che riguarda la fiaccolata di solidarietà è verso le vittime delle guerre per costruire insieme un "Fronte di Pace" piuttosto che Fronti di Guerra. I conflitti bellici in Ucraina, in Israele e in Palestina e le altre guerre cosiddette "dimenticate", stanno creando inquietudine nelle coscienze di tanti cittadini consapevoli che tali eventi impediscono le giuste relazioni tra i popoli e il senso di umana fratellanza che, invece, dovrebbero accomunare le persone del nostro tempo. L’imperativo diventa allora quello di divenire tutti noi "costruttori di pace" iniziando a "pensarla possibile" e a costruirla nella pratica quotidiana.

La Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni, coerentemente con il principio del "Lavorare in Rete", ha accolto l’invito delle associazioni ANPI sez. Antonio Ayroldi, Presidio Libera Ostuni, Teatro Steinhof-la Casa di Pietra e Arci-Annavanna, ad organizzare una manifestazione cittadina per ribadire che ogni guerra è una sconfitta per l’umanità, che non esistono guerre giuste mentre solo la Pace e la Giustizia possono assicurare il benessere interiore, sane relazioni fra le persone, fra le nazioni e con la natura.

Alla manifestazione hanno aderito 48 associazioni cittadine: Aido, Aifo, AIMC, ANFI, ANMI, ANMIG, ANPI, Appia Traiana Francigena, ARCI, Arma Aeronautica, Assalam, "Antonio Legrottaglie", Amici della Biblioteca Diocesana, AVIS Ostuni, Azione Cattolica Italiana, Bici Club, Borgo Ostuni, Caritas Italiana, Laudato sì, Confesercenti, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Croce Rossa Italiana, Espressioni d'Arte, GEOS, GNA, Il Gabbiano, Incontro Matrimoniale, Insieme si può, Italia Nostra, La Casa di Pietra, La Luna nel Pozzo, Libera, Lions Club, Lu Scupariedde, MEIC, Migrantes, Movimento dei Focolari, Movimento per la Vita, Ostuni è, Pro Loco Ostuni Marina, RadioOstuni, Rotary Club, SER, Slow Food Piana degli Ulivi Aps, Sidera, UCIIM, Unitre, Villaggio S.O.S.