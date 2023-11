PALO DEL COLLE - Momenti di apprensione si sono vissuti oggi a Palo del Colle, quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in prossimità del cimitero comunale dopo una segnalazione di emergenza. La situazione sembrava essere scaturita da una perdita di gas in un'automobile.L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e ha contribuito a evitare il peggio in una situazione potenzialmente pericolosa. Le autorità locali hanno collaborato all'operazione, compresa la Polizia Locale, che ha lavorato per garantire la sicurezza nella zona.A causa dell'incidente, il traffico è stato interrotto sia per le auto che per i pedoni, rendendo difficile l'accesso al cimitero. Questo disagio si è verificato proprio nel giorno dedicato ai morti, quando molte persone si dirigevano al cimitero per onorare i propri cari defunti.