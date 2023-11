Il Viminale lavorerà a stretto contatto con gli enti interessati per assicurare il successo di tali interventi

Il Ministero dell'Interno ha recentemente emesso un decreto di riparto per il 2023 riguardante il finanziamento di opere pubbliche negli enti locali soggetti a infiltrazione e condizionamento mafioso. Sono stati stanziati complessivamente diciotto milioni di euro, assegnati a venti comuni in tutto il territorio nazionale.Tra i beneficiari di questo finanziamento, c'è anche la città di Trinitapoli, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che riceverà un contributo di due milioni e novecentoquarantasettemila euro. Questa città era stata sciolta per legami con la mafia nell'aprile 2022, ed era stata affidata a una commissione straordinaria composta da tre Commissari.Il ministro Matteo Piantedosi, titolare del Viminale, ha sottolineato l'importanza di questi contributi per supportare l'azione delle commissioni straordinarie e delle amministrazioni locali, garantendo la presenza dello Stato nelle comunità colpite da fenomeni mafiosi.