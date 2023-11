'Poetry Experience': un connubio sinestetico di poesia, musica e moda a Bari

BARI - Nella suggestiva cornice di Aendör Studio, situato in via Davanzati a Bari, ha preso vita un evento fortemente evocativo: 'Poetry Experience'. L'atmosfera è stata arricchita dalle letture e dai testi di Beatrice Carmen D'Abbicco, talentuosa poetessa pugliese, accompagnata dalle vibranti note di Vito Campobasso, in una collaborazione unica con Aendör Studio.Questo incontro si è trasformato in un reading sensoriale, un'immersiva esperienza onirica e meditativa, un connubio di suoni, parole e musiche. Beatrice Carmen D'Abbicco, nota per opere come "Nella guerra persa che tu chiami amore" e "Porpora. Materiale infiammabile", ha portato la sua poesia al di là delle pagine, abbracciando un formato interattivo e moderno.Vito Campobasso, iniziato nel mondo dell'arte come dj e performer a soli 20 anni, ha integrato i suoi studi filosofici con la sua esperienza in qualità di attore, autore, regista e dj. Qui, ha contribuito a ridefinire il reading teatrale come un'esperienza sinestetica, assumendo il ruolo di regista e musicista/performer.Aendör Studio, noto brand di moda genderless made in Italy, ha offerto non solo il suo spazio fisico ma anche il suo spirito aperto all'arte. Fondato durante il periodo del Covid da Antonella e Savio, il brand ha effettuato un rebranding e aperto il suo primo atelier a Bari nel 2014. Oltre alla moda, Aendör Studio si propone come un incubatore creativo, uno spazio in cui l'arte e le sue diverse forme possono fiorire liberamente.